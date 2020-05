Cartórios de MG já registraram mais de 4 mil atos de transferência de bens durante pandemia

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





O dado é fruto de uma pesquisa feita pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção Minas Gerais (CNB/MG) junto a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), que reúne todos os processos de sucessão, como a transferência de patrimônio entre pessoas, seguindo as normas da lei brasileira.





04:00 - 25/05/2020 Coronavírus: isolamento dá fôlego para os hospitais de BH 4.657 atos de transferência. Entre as pessoas que procuram o serviço, estão aquelas que integram o grupo de risco da COVID-19, como idosos, profissionais da saúde e até mesmo jovens. Para tornar o processo mais prático, Minas, além de outros nove estados brasileiros, adotou o meio digital. Mais de 126 cartórios mineiros podem realizar atos notariais e de registro, exceto testamentos, por meio de videoconferência. Ao todo, Minas já registrou. Entre as pessoas que procuram o serviço, estão aquelas que integram o, como idosos, profissionais da saúde e até mesmo jovens. Para tornar o processo mais prático, Minas, além de outros nove estados brasileiros, adotou o meio digital. Mais de 126 cartórios mineiros podem realizar atos notariais e de registro, exceto testamentos, por meio de





Só em Minas, foram registrados 2.441 lavraturas de inventários entre março e maio. O documento garante a vontade da pessoa falecida sobre o usufruto de seus bens, evitando-se conflitos entre os entes.





“Neste cenário de pandemia, no qual as pessoas precisam praticar o isolamento social e evitar ao máximo sair de casa, é muito importante viabilizar o acesso aos serviços essenciais. Por sua vez, os atos de transferência de bens são necessários para garantir o planejamento familiar – assunto que entrou em evidência diante da pandemia”, disse Eduardo Calais, presidente do CNB/MG.





Além dos inventários, os cartórios de notas já registraram 1.732 atos de doação, quando o requerente tem a opção de impor condições ao beneficiário, garantindo que ações previamente estipuladas sejam cumpridas. Também foram lavrados 480 testamentos no estado.

