Carreta fica em L e fecha pista do Anel Rodoviário no sentido Vitória

(foto: Reprodução/Twitter Polícia Rodoviária de Minas Gerais)

Umafecha a pista dona altura do, Região Nordeste de Belo Horizonte, no sentido vitória. Pouco antes do início da manhã desta segunda-feira (25), o veículo tentou uma manobra eparcialmente.

no momento do acidente. Parte do semirreboque tombou, o que dificultou a ação do motorista, que não conseguiu continuar a manobra. A carreta, porém, não chegou a virar totalmente devido a um radar de velocidade, que impediu a continuidade do movimento.

O motorista, que transportava 11 toneladas de separadores para fios de alta tensão, não se feriu no acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há previsão de retirada da carreta do local. O trânsito foi desviado para uma marginal.

Através de suas redes sociais, a BHTrans comunicou, às 6h35, que um reboque pesado estava a caminho do local do acidente para iniciar os trabalhos de retirada da carreta.