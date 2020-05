Inovação é tema de debates que o EM inicia nesta terça na internet

Estado de Minas lança o projeto Live Talk – "Inovação e competitividade: caminhos para o crescimento". A 1ª edição será amanhã, e tem como tema os desafios enfrentados pelos empresários e governantes durante a pandemia.



Com o objetivo de dar vida ao debate de temas relevantes para o momento atual e o futuro – tratando de forma responsável assuntos importantes que hoje fazem parte da vida de todos –, olança o projeto– ". A 1ª edição será amanhã, e tem como tema os desafios enfrentados pelos empresários e governantes durante a pandemia.

O editor de Mídias Convergentes/Redação Portal Uai – Estado de Minas, Benny Cohen, fará a mediação do debate. A live contará com os seguintes convidados: o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe; o diretor federal da Desburocratização; do Ministério da Economia, Geanluca Lorenzon; o sócio da GO Associados Gesner Oliveira; e o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Fernando Passalio de Avelar. O projeto conta com o apoio da empresa Copart.





A principal questão abordada é: com a restrição de circulação e a obrigatoriedade de fechamento do comércio, de escolas, consultórios, restaurantes, bares, entre outros, como fazer para que as empresas possam transpor esse momento, mantendo suas condições de competitividade, sem oferecer riscos aos empregos, à cadeia que depende do negócio e à economia estadual e do país?





Essa nova realidade pôs à prova condições de trabalho. Grande parte das empresas e empreendedores têm investido em inovação e tecnologia digital para se reinventar e consolidar como uma alternativa que pode vir a ser permanente como um "novo normal".





Como alguns segmentos conseguiram se adaptar para manter o crescimento durante a pandemia? Você acredita que essa crise acelerou mudanças nos modelos de negócios que aconteceriam mais pra frente? Como o governo e as empresas podem trabalhar juntos para transpor este momento de crise? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas.