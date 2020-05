Homem mata cavalo e é condenado a pagar R$ 9 mil em MG

Sofrimento causado pela perda de animal doméstico foi reconhecido em duas instâncias (foto: TJMG/ Reprodução )

Um homem foi condenado pore deverá indenizar os proprietários do animal por danos morais e materiais, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao todo, eles vão ganhar em torno de. As informações foram divulgadas no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).Segundo o texto, o homem acompanhado de um cachorro, entrou na propriedade do casal - donos do cavalo -, e desferiu um, causando-lhe fratura exposta na pata traseira. O ferimento levou o médico veterinário a aconselhar os donos ao animal.Uma imagem de câmera de vídeo bem próxima mostra o homem adentrando a propriedade e se aproximando do animal.Os proprietários representaram criminalmente contra o réu pore pleitearam reparação moral e ressarcimento pela perda do animal - que era utilizado pelo dono para transporte diariamente.Em 1ª Instância, como não apresentou defesa no prazo, o acusado foi julgado à revelia. O acusado recorreu negando ter responsabilidade nos fatos. O relator, desembargador Luiz Arthur Hilário, manteve a decisão.O responsável pelos disparos vai pagar R$3.664,80 por danos materiais e R$5 mil por danos morais.