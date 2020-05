Tapumes na Avenida Alfredo Balena ganham grafite em homenagem a profissionais da Saúde

Mural ganhou mensagem de agradecimento à classe médica (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os tapumes que amanheceramcom ameaças à classe jornalística na última quinta-feira (14), na Avenida Professor Alfredo Balena, na Região Hospitalar de Belo Horizonte, receberam um novo grafite em homenagem aos profissionais da Saúde. Os autores do grafite são Lucas Bong e Rodrigo Astro.A frase “Gratidão aos profissionais da Saúde” recebeu a assinatura dos “jornalistas que resistem”, como resposta às frases de ódio escritas. No mesmo dia da pichação, as frases foram cobertas pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG) com cartazes comque valorizam os profissionais da área.Representantes do SJPMG e da Casa do Jornalista também se reuniram com o delegado Wagner Salles, chefe do primeirode Polícia Civil de Belo Horizonte, para pedir a abertura de um inquérito para apurar o autor das