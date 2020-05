Policial é morto por assaltantes durante perseguição em Boa Esperança

(foto: Polícia Militar/Divulgação)



Um sargento da Polícia Militar foi morto durante uma perseguição a dois criminosos em, no Sul de Minas, nesse sábado (16). Ele foi atingido na cabeça por um tiro disparado por um dos suspeitos. Umfoia dois criminosos em Boa Esperança no, nesse sábado (16). Ele foi atingido na cabeça por umdisparado por um dos suspeitos.





Rodrigo Sarto Lomonte de Oliveira, lotado no 24º Batalhão, estava fazendo patrulhamento de rotina no centro da cidade juntamente com outro colega, quando depararam com uma dupla que estava numa moto que tinha sido roubada no dia anterior. Eles deram ordem de parada aos suspeitos, que não acataram e fugiram.





Na fuga, a motocicleta tombou e a dupla se embrenhou em um matagal. Os policiais deixaram o viatura e continuaram a perseguição a pé. Foi neste momento que houve trocas de tiros e o sargento foi atingido. Com a visibilidade comprometida por causa do mato, o parceiro de patrulhamento não conseguiu encontrar o sargento. Só ouviu os tiros. O militar atingido só foi encontrado cerca de três horas depois, desacordado. Ele foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





Uma força-tarefa composta por militares de vindos de cidades vizinhas está na busca pelos criminosos. Até o início da manhã deste domingo, ninguém tinha sido preso.