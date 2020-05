Acidente entre carreta e carro deixa duas pessoas mortas em Minas

Batida aconteceu na altura do Km 178 da MG-188, entre as cidades de Paracatu e Guarda-Mor (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um acidente ocorrido na MG-188, entre as cidades de Paracatu e Guarda-Mor, Região Noroeste de Minas Gerais, deixou quatro vítimas na tarde dessa sexta-feira (15). Duas pessoas morreram, enquanto uma criança de 2 anos e uma mulher de 29 ficaram feridas. As informações são do Corpo de Bombeiros.





De acordo com a corporação, uma carreta e um carro de passeio Volkswagen Gol vermelhoQuando os militares chegaram ao local, as duas pessoas que perderam a vida

A criança e a mulher apresentavam escoriações leves, segundo os bombeiros. Elas foram levadas para o Hospital Municipal de Paracatu.

Os corpos das duas pessoas que morreram foram desencarcerados após perícia da Polícia Civil e entregues à funerária. A batida aconteceu na altura do Km 178 da rodovia, por volta das 14h.

A corporação não soube detalhar o perfil das pessoas que morreram nem a causa da batida.