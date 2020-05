Governo antecipa volta de servidores da educação; alguns, presencialmente

Aulas da rede estadual de ensino começarão na próxima segunda-feira (18). Na foto, o Instituo de Educação de Minas Gerais, um dos colégios mais famosos do estado

Na última terça-feira, a secretária de Educação, Julia Sant’Anna, anunciou a volta às aulas, de forma remota , para a próxima segunda-feira. A divulgação gerou revolta do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), que no dia seguinte criticou duramente o programa apresentado pela pasta estadual

Rede estadual volta às aulas sem provas, com imbróglio judicial

Três dias depois da divulgação e um dia depois da entrevista da secretária ao Estado de Minas , foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais uma deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, alterando o regime de teletrabalho do Sistema Estadual de Educação.