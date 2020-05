Três homens foram presos nessa quinta-feira, no Bairro São Cosme, em Santa Luzia, na Grande BH, por tráfico de drogas. O forte cheiro devindo de uma residência denunciou a ação dos suspeitos.

A Polícia Militar compareceu ao local para verificar uma queixa. No endereço citado, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha vindo de uma casa sem muros. Dentro do imóvel os militares encontraram os três, 1080 buchas e 5 barras de maconha, 33 pinos de cocaína e uma sacola com maconha esfarelada.