Funed estuda eficácia da talidomida no tratamento do coronavírus

Funed deve produzir cerca de 5,6 milhões de comprimidos da talidomina em 2020. (foto: Jota Santos/Imprensa MG)

Laboratório de campanha

Soro para barrar o coronavírus

da utilização da, medicamento utilizado para tratar pacientes de, no enfrentamento ao novo coronavírus. Nesta quarta-feira, o presidente da Funed, Maurício Abreu Santos, disse que há evidências de uma possível eficácia da substância. Ele abordou o assunto durante reunião com deputados estaduais.“Há relatos e literaturas que demonstram uma certa eficácia da talidomida no tratamento da COVID-19”, pontuou. De acordo com ele, a instituição tem baseado as pesquisas, também, em estudos sobre o tema. Aé ae, segundo Maurício, deve repassar, neste ano, cerca deao governo federal. Além da hanseniase, a talidomida é indicada para tratar casos de anemia, lúpus, mieloma múltiplo e úlcera aftoide.A talidomida esteve no centro de umaentre os anos, quando foicomo a. A substância era utilizada durante a gravidez para conter enjoos. Pediatras começaram a relacionar o remédio às malformações.Em seu site, a Funed explica o protocolo destinado aos usuários da talidomida. Para receber o medicamento, os pacientes precisam apresentar, além da, ume esclarecimento assinado pelo profissional de saúde responsável por receitar a substância.comandada pela Funed conta com a participação de instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Fundação Hemominas e o Instituto René Rachou, ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Outras entidades, como a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), ainda não foram autorizadas a iniciar as análises.Quando estiver completo, o grupo terá capacidade de analisar cerca de. A Funedinstituir umparaa liberação dos“Essas amostras entram na Funed e passam por alguns laboratórios para que sejam processadas. A intenção é centralizar as análises em um único laboratório”, destacou.Até o último dia 11, a Funedpara o coronavírus. Os resultados de. A diretoria da fundação tem se reunido diariamente para debater a capacidade produtiva dos laboratórios.Os pesquisadores da fundação avaliam, também, a produção de umque possa. De acordo com o presidente da Funed, a ideia parte da experiência da instituição na produção de antídotos para barrar efeitos causados por ataques de animais peçonhentos.A eficácia da hidroxicloroquina também tem sido pauta dos estudos feitos pela Funed que, em parceria com a Fiocruz, sequenciou 40 genomas do coronavírus. O objetivo é entender o "caminho" percorrido pela infecção em Minas Gerais.