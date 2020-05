Coronavírus: Guarda Municipal faz nova operação em Venda Nova

Na foto, operação em Venda Nova (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

faz operações nesta quarta-feira em busca de lojas que funcionam sem permissão na região da, centro comercial de Venda Nova, em Belo Horizonte. A operação conta com 45 agentes e 16 viaturas.O propósito é manter oe impedir o funcionamento dos setores do comércio considerados não essenciais, que estão fora do decreto municipal publicado em 9 de abril pelo prefeito(PSD);"As ações de fiscalização ocorrem simultaneamente em vários pontos da capital que temos informações de descumprimento do decreto por parte de comerciantes e pessoas físicas", informou Marcelo Silvestre, supervisor da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte.Em, agentes intensificam as fiscalizações devido apor parte de alguns comerciantes e pessoas no descumprimento do decreto e não observações de medidas de segurança para evitar a proliferação da COVID-19. "Isso também pela quantidade de", acrescentou Marcelo.No caso de irregularidades, a primeira intervenção é a orientação para fechamento do comércio ou encerramento da aglomeração. Caso não sejam acatadas as orientações, a guarda procede com medidas administrativas, que prevê inclusive o recolhimento do alvará de funcionamento. Se a situação evoluir para uma desobediência, desacato ou outro crime/delito, a pessoa pode ser encaminhada até a presença da autoridade policial.