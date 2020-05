O suspeito estava na Avenida Wilson Alvarenga de Oliveira, em um carro com excesso de passageiros e, por isso, foi abordado pelos militares que solicitaram os documentos do carro. Ele se recusou a apresentar a identificação e informou um nomeaos policiais.

Posteriormente o jovem chegou a apresentar um documento, mas os militares desconfiaram e confirmaram de que se tratava de uma falsificação, já que em pesquisa no sistema com os dados ditos pelo jovem, vários homônimos foram encontrados e ele caiu em contradição quando os policiais perguntaram qual era o nome da sua mãe .

A PM conduziu o suspeito ao quartel, e durante o trajeto, ele confessou que o documento que ele apresentou era falso. Já com o nome verdadeiro do suspeito, foi possível averiguar que ele tinha um mandado de prisão em aberto. A Polícia Civil afirmou que recebeu a ocorrência e deu cumprimento ao mandado.

O assassinato ocorreu em agosto de 2016 e causou grande repercussão pela história por trás do crime que envolveu uso de dinheiro público, corrupção, chantagem, traição e ameaça O homem estava com um mandado de prisão em aberto desde setembro de 2017, quando outros três suspeitos de envolvimento no crime e a ex-prefeita de Santa Luzia, Roseli Ferreira Pimentel, suspeita de ter encomendado a morte do jornalista de 64 anos, foram presos pela Polícia Civil.