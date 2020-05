Queda de preços de recicláveis dificulta vida de catadores

Para arrecadar o equivalente a um salário mínimo é preciso juntar muito material (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

A pandemia de COVID-19 está afetando todos os setores da economia, mas principalmente os menos abastados. É o caso do mercado de recicláveis, que viu os preços desabarem em função do crescimento das infecções pelo novo coronavírus.





Segundo levantamento feito na terça e quarta-feiras passadas pelo site de pesquisas de preços Mercado Mineiro, os valores pagos por quilo de latas de alumínio, garrafa pet, papel, papelão e cobre caíram bastante na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Assim, ficam prejudicados tanto o catador quanto o comprador de sucata.





As diferenças que se pagam no quilo dos produtos variaram 900%, como aconteceu no quilo de jornal, que pode ser vendido por R$0,10 até R$1. O quilo de revista pode ser vendido por R$0,05 até R$0,15, com uma diferença de 200%. O quilo de garrafa Pet vazia pode custar de R$0,50 até R$1,20, com uma variação de 140%. O quilo da latinha vazia pode custar de R$2,50 até R$3,50, uma variação de 40%.



O anel ou lacre de alumínio pode ser vendido por R$1,50 até R$3,50, com uma variação de 133%. O quilo do cobre mel pode ser vendido de R$11 até R$22, com uma variação de 100%. O quilo do cobre misto pode ser vendido por R$12 até R$21 com uma variação de 75%.





Comparando com os preços praticados em maio de 2019, o preço do quilo de lata de alumínio caiu 22% pelo preço médio. No ano passado valia em média R$ 3,85 e hoje vale R$ 2,99. O quilo do anel ou lacre de alumínio caiu 27%, de R$ 3,74 para R$ 2,71. O quilo da garrafa pet vazia que custava em média R$ 1,19 reduziu para R$ 0,75, uma queda de 37%. O quilo do papelão caiu de R$ 0,25 para R$ 0,24, queda de 4%.



Já os papeis subiram, como aconteceu com o quilo papel jornal que custava R$ 0,36 e agora é cotado a R$ 0,46, aumento de 27%. O quilo do papel de revista subiu de R$ 0,09 para R$0,11, ou 22% a mais. O quilo do cobre misto subiu 5,32%, de R$ 16,74 para R$17,63.





Volume



Para se reunir um quilo de alumínio são necessárias 75 latas. Assim, para um trabalhador conseguir um salário mínimo (R$ 1.045), tem de catar, pelo preço médio de maio de 2020 (R$ 2,99), um total de 350kg ou cerca de 26.250 latas. Já no caso da garrafa PET, é necessário catar 1.393kg para ter um salário mínimo. Para ganhar um salário mínimo com a coleta de papelão o cidadão tem que catar em média 4.354kg.