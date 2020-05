Prefeitura recua e suspende multas a pessoas sem máscaras em BH

recuou e revogou nesta sexta-feira o decreto que previa multa a pessoas que fossem flagradas pelas autoridades de segurança pública sem máscaras de proteção pelas ruas da capital mineira em meio à pandemia do novo coronavírus. A lei foi publicada na última quarta-feira e passaria a valer na próxima sexta.

Na última terça-feira, o prefeito(PSD) comentou a medida tendo em vista um plano de reabertura gradual do comércio a partir dodeste mês. "Todo mundo improvise (uma máscara) até começar a distribuição (gratuita do equipamento), porque queremos cumprir o. Se ofosse hoje (terça), poderíamos comprí-lo, mas não sabemos o que vai acontecer daqui a praticamente, sabendo da velocidade (de propagação do vírus)".