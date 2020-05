Governo expande entrega de documentos em UAIs de Minas Gerais

Unidade UAI na Praça Sete, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press)

Os serviços de entrega de documentos nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) foram expandidos em Minas Gerais. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do estado, 12 unidades passam a fazer entrega de carteiras de identidade que já estavam prontas e de documentos do Detran-MG.









O governo de Minas informou que as entregas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) estão disponíveis por meio de agendamento.





retirados documentos já emitidos antes do fechamento das UAis. No caso do Detran, estão disponíveis os documentos que não conseguiram ser entregues pelos agentes dos Correios. Para a retirada do documento, o cidadão precisa preencher um formulário por meio do site do Só podem serdocumentos jáantes do fechamento das UAis. No caso do Detran, estão disponíveis os documentos que nãoser entregues pelos agentes dos Correios. Para a retirada do documento, o cidadão precisaum formulário por meio do site do Governo de Minas





checar se o documento está em alguma UAI deve acessar este link e informar dados. Se o documento estiver na unidade, o cidadão receberá um e-mail com data e horário da entrega, respeitando as orientações de segurança em função da pandemia. O interessado emse o documento está em alguma UAI devedados. Se o documento estiver na unidade, o cidadãoum e-mail com data e horário da entrega, respeitando asde segurança em função da





Para emitir novos documentos é preciso procurar diretamente o órgão responsável pela emissão, como o Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais e o Detran-MG.