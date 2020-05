Coronavírus: Vereador de Divinópolis é detido após realizar drive culto sem alvará

(foto: Lohanna França/Reprodução Rede Social e Divulgação/CM)

O vereador de Divinópolis Marcos Vinícius (DEM) foi levado para a delegacia após ser apontado como organizador do "Drive Culto" realizado, na manhã desta sexta-feira (1°), no Bairro Belvedere, na mesma cidade da Região Centro-Oeste de Minas. O evento estava previsto para ocorrer no parque de exposições. Sem alvará, o parlamentar, que também é pastor evangélico, decidiu montar a estrutura na rua.









Segundo a PM, o evento não estava amparado por alvará da prefeitura. Além disso, ele contraria o decreto municipal em vigor que proíbe a realização de eventos de qualquer natureza em razão da pandemia do novo coronavírus.

Tanto o vereador, como o proprietário do caminhão foram levados para a delegacia com base no artigo 268 do Código Penal Brasileiro que trata como crime "infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa". O veículo e o som empregados no evento foram apreendidos.





Ouvido e liberado



O delegado regional, Leonardo Pio, disse que foi lavrado o procedimento investigatório próprio pela prática do crime previsto no artigo 268 do Código Penal. O vereador e o proprietário do caminhão foram liberados após assinarem termo de compromisso de comparecimento à audiência conforme prevê a Lei 9099 de 1995.





A Prefeitura de Divinópolis, por meio de nota, disse que a partir de denúncias, os fiscais da Vigilância Sanitária entraram em contato com o Sindicato Rural explicando que o Drive Culto não poderia ser realizado devido à proibição prevista no decreto.





Para apurar a denúncia “uma equipe foi designada até o local e ao chegar se deparou com uma grande quantidade de carros, inclusive com muitas pessoas do lado de fora, sem máscaras”, relatava a nota.





“Diante da situação que descumpria o decreto vigente e caracterizava aglomeração, foi acionado o apoio da Polícia Militar e lavrado o auto de infração. A Polícia fez a apreensão do equipamento de som e da carreta", explicou a prefeitura.





“Evento seguiu as recomendação da OMS”

Em nota, o verador Marcos Vinícius afirmou ter comparecido à delegacia apenas para prestar esclarecimentos sobre o Drive Culto. Afirmou ainda que o evento foi realizado “com observância de todas as medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”.





“Fizemos um clamor por Divinópolis e rogamos as bênçãos do Senhor sobre nossa cidade, especialmente para os médicos e profissionais de saúde, nesse momento de pandemia. Os participantes permaneceram dentro de seus veículos, com uso de máscara como foi orientado, a exceção de alguns poucos irmãos que se posicionaram ao lado de seus carros e o pessoal da organização”, argumentou.





O vereador ainda argumentou que o evento tem se repetido no mundo inteiro como “um alento e refrigério” nesses dias em que as igrejas estão fechadas”. Ele lamentou o que chamou de “incompreensão da nossa proposta que deve ser entendida como serviço essencial”.





Citando que o sistema Drive Thru é adotado para vacinação, feira agropecuária e para prestação de vários outros serviços, insinuou se tratar de “preconceito e discriminação”. “Lamento essa exposição que beira intolerância religiosa”, enfatizou.





*Amanda Quintiliano