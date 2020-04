Jovens quebram quarentena com festa e são detidos após invadir casa na Grande BH

Uma festa em plena quarentena contra o coronavírus virou caso de polícia na manhã desta segunda-feira em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além de quebrar a regra do isolamento social, cinco pessoas, que têm entre 16 e 20 anos, acabaram detidas após uma tentativa de furto a uma casa vizinha. Uma arma e drogas foram apreendidas.

Nesta manhã, a PM foi acionada “Três pularam para uma casa ao lado e tentaram furtar materiais”, contou o policial. Os invasores eram um dos maiores de idade, o adolescente de 16 anos e uma mulher. A polícia foi chamada pelos moradores, que flagraram a movimentação do trio no quintal. Eles não chegaram a entrar na casa.

Conforme o sargento Roger, quando a PM chegou ao local os outros convidados da festa dormiam. Ao ver a movimentação da polícia, eles começaram a se aglomerar para ver o que estava acontecendo. Eles foram abordados e mais duas pessoas foram detidas. “Uma (mulher) pela posse da droga e outro por ameaça ao dono da casa invadida”, contou o militar. A mulher citada estava com duas buchas de maconha. Um revólver calibre 38 também foi apreendido pelos policiais.

Além do crime, ainda podem ocorrer outras punições aos envolvidos. No início de abril, São José da Lapa decretou estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus, que causa da COVID-19. A cidade tem dois casos confirmados. A prefeitura do município também tem um decreto que estabelece medidas sanitárias para prevenir a doença e fala em sanções para quem contrariar as normas previstas. “Tem restrição de aglomeração (no município). O dono do sítio pode ser punido. Eles não tinham alvará para fazer o evento”, pontuou o sargento Roger. Após a conclusão da ocorrência, os cinco detidos seriam encaminhados à Polícia Civil.