Homem morre em acidente e família descobre que ele tinha coronavírus, no Norte de Minas

(foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

Um homem, de 56 anos, morreu em, no Norte de Minas, em decorrência de, após acidente. Depois da confirmação da morte cerebral, a família. Nos exames para efetivar a doação de órgãos, foi constatado que opara o coronavírus (COVID-19), porém, não teve os sintomas da doença.O caso foi divulgado, neste domingo (26), pela Secretaria de Saúde do município. O órgão também informou que subiu para sete o número de casos confirmados da COVID -19 na cidade, que tem uma morte confirmada pela doença.Por outro, o, divulgado neste domingo, registra cinco casos e uma morte confirma um óbito pelo coronavírus em Montes Claros - de outro homem, de 69, que contraiu a doença ao viajar para São Paulo. Ele morreu do dia primeiro de abril.A Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros informou que o paciente sofreu o traumatismo craniano em um acidente e foi internado,. Não foi divulgada mas nenhuma outra informação sobre o perfil e o histórico do paciente.A família dele divulgou numa rede social que o morador estava internado na Santa Casa de Montes Claros e morreu no sábado (25). A Vigilância Epidemiológica do Município alegou que não pode confirmar o nome do hospital onde ocorreu o óbito.