Copasa prepara medidas para regularizar situação de inadimplentes durante a pandemia

Segundo o presidente da Copasa, aproximadamente 31 mil mineiros estão sem o fornecimento de água por inadimplência. (foto: Flavia Bernardo/ALMG)

Cadeia produtiva

Cerca deda Companhia de Saneamento de Minas Gerais () estão com o fornecimento de água suspenso por. Osno abastecimento hídrico, fruto de, foram feitosno estado. De acordo com o presidente da empresa, Carlos Eduardo Amaral de Castro, a Copasa trabalha, junto à Agência Reguladora de Servicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais () para, umaa regularização dos inadimplentes. Para colocar as medidas em prática, a empresa precisa da anuência do órgão que regula o setor hídrico no estadoNo sábado, o Estado de Minas mostrou que 656.575 ligações de água criadas pela Copasa estão inativas . Segundo a companhia, o número diz respeito a imóveis abandonados e demolidos.Neste ano, a companhiao fornecimento hídrico de. Aproximadamenteusuários, contudo,seus débitos e estão com o abastecimento regularizado. Ono envio da água às torneiras acontecedos prazos de pagamento.O presidente diz que, embora a Copasa trabalhe para estabelecer facilitações para que os passivos sejam quitados,, ainda que momentaneamente, os. Segundo ele, uma medida do tipo poderia criaraos demais clientes da companhia e, ainda, proporcionar futuros efeitos colaterais, como umno valor das tarifas.“Há um respeito ao serviço por parte dos usuários que pagam suas contas. Alguns falam da ‘essencialidade’ do serviço, mas como algo tão dito como ‘essencial’ não entra na escala de prioridade de pagamentos por seu uso?”, questiona.Em, os usuários podemseus débitos em, desde quedevido seja pago como ‘’. Aque clientes dapossam pagar, comoou a, com ossendodurantePara as, a ideia é permitir que os clientes paguem, como ‘, com divisão do. A ideia é diminuir para 0,5% o valor dos juros embutidos no parcelamento.Cerca dedacompõem aporção da população mineira. Dentro das 31 mil ligações com fornecimento interrompido, estão imóveis residenciais, industriais, comerciais e públicos. No último dia 23, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou que os mineiros contemplados pela tarifa social não terão o abastecimento hídrico e de energia suspensos durante a pandemia é oda companhia para alertar os inadimplentes. Antes da interrupção, a Copasa busca dialogar com os clientes por meio de ligações, mensagens de texto e e-mails. Segundo Carlos Eduardo, a ideia, enquanto durar a crise imposta pela COVID-19, é buscar meios alternativos à suspensão do fornecimento.“A Copasa entendeu o momento e está buscando evitar ações do tipo. Mas, justamente para isso, precisamos que os usuários quitem suas tarifas”, pontua.O presidente da Copasa lembrou, ainda, que ospelos usuários são a. Segundo ele, a tarifa é fundamental para arcar com os custos da cadeia produtiva responsável por levar água à população mineira.“Não há nenhuma outra fonte de recursos além da tarifa. Estamos sensibilizados e buscando condições para que as pessoas quitem [os débitos], mas também trabalhamos na sensibilização da população, para que façam um pequeno esforço, colocando o serviço de água como um dos pontos principais de suas prioridades., considerando que os custos continuam ocorrendo”, afirma.