Bombeiros homenageiam os profissionais da saúde

Banda da corporação tocou na região hospitalar e emocionou profissionais que atuam no combate à pandemia do novo coronavírus

A viatura acostumada a apagar incêndios deu lugar à música de esperança para trabalhadores de serviços essenciais na Região Hospitalar, em Belo Horizonte. No início da tarde de ontem, militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais prestaram homenagem aos profissionais que trabalham na rede de saúde com apresentação musical. Os clássicos da música brasileira e internacional fizeram o repertório de estímulo e solidariedade a toda sociedade. O show foi comandado por 20 militares da Banda Sinfônica e Bombeiros Instrumental Orquestra Show (Bios).

E para alcançar as janelas dos hospitais do Grupo Santa Casa, os bombeiros subiram na Auto Plataforma Escada (APE), viatura com escada que atinge 54 metros de altura. Da ascensão dos músicos, uma faixa gigante com a mensagem de alento: “vocês nunca estarão sozinhos”. Carinhosamente conhecido como heróis, os bombeiros puderam homenagear novos heróis evidenciados com a pandemia do novo coronavírus: médicos, enfermeiros, auxiliares, profissionais da limpeza, militares, produtores rurais, jornalistas, entregadores e outros que atuam diariamente para manter os serviços essenciais.

“Da mesma forma que o vírus é contagiante, a nossa ideia é trazer uma mensagem de solidariedade contagiante”, conta o coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. “Como a gente trabalha nas ruas, entende como é que funciona em momentos de crise, entendemos que este é o momento de trazer essa mensagem de união e força para esses profissionais.”

O saxofonista Charles de Paula Camilo se emocionou ao tocar para a plateia que também enchia os olhos d’água. “Eu tive que segurar muito (a emoção). Tem uma pessoa muito querida, que neste momento não está mais com a gente, que amava me ver tocar. Ela achava muito lindo esse trabalho e eu quero continuar fazendo isso”, conta o bombeiro comovido ao lembrar da sogra que faleceu há um mês.

A canção que fez o militar respirar fundo foi a mesma que tocou o coração do tecladista Gabriel Alberto: Creio que Tu és a cura. “Acredito que Deus está no controle de tudo”, disse o soldado, grato por poder colaborar com seu trabalho. “É um sentimento de muita gratidão por trazer um acalento a esses profissionais, a gente sabe o tanto que eles se dedicam assim como a gente pra zelar pela sociedade, pelas vidas humanas. Uma sensação indescritível”, disse o militar.





Emoção Enquanto bombeiros levavam a mensagem motivacional para a população e trabalhadores dos serviços essenciais em forma de música, eles correspondiam em lágrimas e aplausos. Das janelas do complexo de saúde, mensagens de gratidão improvisadas em papel e caneta. Da sacada do Hospital São Lucas, os profissionais de jaleco acenavam no ritmo das canções.

Os trabalhadores da limpeza e higienização, fundamentais no combate ao novo coronavírus, também se emocionaram. Rosimeire da Silva Guimarães, chorou ao contar do receio em trabalhar na linha de frente. “Está difícil, com 'essa corona', hospital cheio de gente doente. Está sendo muito difícil pra todo mundo”, disse a profissional, agradecendo a ação dos bombeiros. “É muito bom saber que a gente não está sozinho nessa luta, que alguém valoriza a gente, dando força pra gente lutar. Assim a gente vai vencer essa doença se Deus quiser.”





Alunos do Uni ajudam no IR da área médica





Os alunos do curso de Ciências Contábeis do UniBH se mobilizaram para auxiliar os profissionais da saúde. A partir de cadastro online, funcionários de postos de saúde, hospitais e clínicas vão receber apoio para o preenchimento da declaração de Imposto de Renda de 2020. "A iniciativa foi idealizada tendo em vista o quão importante tem sido a dedicação constante e corajosa de quem atua na linha de frente ao combate ao coronavírus", afirmou Thiago Santos, professor do curso de Ciências Contábeis do UniBH.

Os estudantes serão orientados pelos professores. O corpo docente de Ciências Contábeis conta com contadores devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC-MG). A inscrição é feita por meio do preenchimento do formulário.

Após o preenchimento, o profissional da saúde receberá um e-mail de confirmação e a equipe à frente da iniciativa entrará em contato para o agendamento da consultoria. Os alunos de Ciências Contábeis do UniBH também vão promover dois cursos online gratuitos sobre IR: “Imposto de Renda para Microempreendedores Individuais (MEIs)” e “Imposto de Renda para empregados em geral e servidores públicos.” As capacitações ocorrem hoje e dia 25 de abril, das 9h às 12h. As atividades também terão a participação dos professores. As inscrições podem ser feitas no site do UniBH