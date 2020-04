Pesquisa da UFMG recomenda medidas para garantir direitos à população mais vulnerável

Situação das vilas e favelas se torna uma das mais preocupantes, de acordo com o estudo da UFMG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Neste período de pandemia do coronavírus, cuidar da população mais vulnerável é um desafio a mais para os órgãos públicos de saúde. Nesse contexto, a Rede de Direitos Humanos da UFMG elaborou um estudo com recomendações aos representantes de políticas públicas e à sociedade em geral para lidar no difícil período de prevenção à doença. A pesquisa divulgada pela universidade mostra preocupação com a atual situação e prevê adoção de medidas emergenciais para reduzir os efeitos sobre as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza no país.





A pesquisa inclui aquelas que vivem em situação de risco nas comunidades e sem a possibilidade de isolamento social ou qualquer tipo de assistência de saúde.

O documento divulgado pela UFMG também inclui trabalhadores informais e rurais, moradores de vilas e favelas, assentamentos, negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população LGBTI+, pessoas com deficiência e em tratamento psiquiátrico e terapêutico.





Um dos aspectos mais importantes defendidos pelos pesquisadores é o acesso às informações claras, oficiais e científicas. A Rede de Direitos Humanos também recomenda que o poder público tome as medidas necessários para que a população mais carente tenha acesso ao auxílio financeiro emergencial criado pelo governo federal recentemente, que deve beneficiar 70 milhões de brasileiros.

De acordo com a coordenador do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos da UFMG, Carolyne Barros, o propósito do estudo é defender medidas de igualdade social: “As recomendações, ao reinvindicarem uma atenção e apontarem grupos e situações que necessitam urgentemente de proteção, reafirmam que o único caminho é tentar abarcar todas as pessoas e construir condições para que se protejam em relação à pandemia e para que possuam possibilidades de proteção social, sobretudo trabalho e renda”.





Outra preocupação da Rede de Direitos Humanos é com relação à saúde mental dos brasileiros que vivem em período de quarentena para se proteger do coronavírus. Por isso, segundo a UFMG, o governo federal tem de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (Suas) para dar assistência à toda população de baixa renda.