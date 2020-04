Oficina orienta jovens em situação de rua sobre como se prevenir do risco do coronavírus

Educadora social Magali Carvalho mostra às adolescentes como fazer a máscara com materiais simples: lenço e elásticos (foto: Foto: Leandro Couri EM/D.A Press) Centro Pop Miguilim) realizou nesta quinta-feira (16) um projeto de orientação aos jovens sobre a necessidade do uso de máscaras reutilizáveis, a forma de higienização, reutilização e descarte desse material tão importante para se proteger do coronavírus. O Centro de Referência Especializado para Criança e o Adolescente em Situação de Rua () realizou nesta quinta-feira (16) umaos jovens sobre a necessidade do uso de, a forma de higienização, reutilização e descarte desse material tão importante para se proteger do

Uma das participantes da oficina, uma adolescente de 15 anos, que não terá o nome revelado, falou com a reportagem e disse ter aprovado a idéia: "Gostei de aprender a fazer a máscara porque é facil e posso ajudar alguém, dá pra ajudar a fazer e ajudar alguém em casa" disse a menina que tem quatro irmãos e pretende ensiná-los a fazer as máscaras e orientá-los também como devem usá-las.

A oficina foi realizada pelo coordenador do centro Reinaldo Salgueiro e a educadora social Magali de Carvalho, que providenciavam máscaras para os jovens enquanto informavam a eles sobre a necessidade de uso.

Reinaldo conta que o objetivo principal do centro é proporcionar um ambiente seguro para os jovens a fim de assegurar atendimentos e ações estratégicas que colaborem para construção do processo de saída das ruas. Nesse âmbito, são oferecidas quatro refeições diárias para os jovens que vão ao centro, além de serem disponibilizados espaços para que possam se higienizar, tomar banho e lavar roupas. Também há diversas oficinas e atividades educativas.





“Como esses jovens estão nas ruas eles estão correndo risco da contaminação pelo COVID-19 já que estamos no quadro de contaminação regional. Por isso viemos alertá-los da necessidade do uso correto da máscara e outras medidas preventivas, como o distanciamento entre as pessoas, higienização das mãos etc”, conta Reinaldo.

O coordenador também falou sobre a dificuldades que o centro encontra para conseguir material para a confecção de máscaras caseiras (tecido e elásticos) para distribuir entre os jovens que frequentam o local. O centro aceita doações que podem ser entregues em sua sede na Rua Varginha, 210, no Bairro Floresta, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e nos fins de semana e feriados, das 10h às 16h.





Sobre o Centro Pop Miguilim

O Centro de Referência Especializado para Criança e do Adolescente em Situação de Rua, Centro POP Miguilim é um equipamento público do SUAS/BH que, em articulação com a rede de proteção social da cidade, tem como objetivo garantir o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Representa um espaço com a proposta de elaborar estratégias que colaborem para a construção do processo de saída das ruas e reintegração familiar e comunitária de crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas.

O serviço é realizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), e de uma organização da sociedade civil. As crianças e adolescentes são atendidos por uma equipe técnica que planeja acompanhamentos individuais e a inserção nas atividades da unidade.

O Centro POP Miguilim oferece atividades socioeducativas, espaços de guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação, telecentro, provisão de documento e encaminhamentos para a rede socioassistencial do município e para serviços de outras políticas públicas setoriais. O acesso pode ser espontâneo, por encaminhamentos da rede de proteção social, por busca ativa e abordagem social ou por meio de mobilização social.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira