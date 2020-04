Sociedade Brasileira de Cancerologia recomenda cloroquina para combate ao coronavírus

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) coronavírus, a cloroquina ganhou uma aliada: a Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC). O órgão encaminhou, nessa segunda-feira (13), um documento ao Ministério da Saúde no qual recomendou a utilização dos medicamento, associado ao uso da azitromicina, durante cinco dias. Um dos principais alvos de debate sobre a cura do, aganhou uma aliada: a. O órgão encaminhou, nessa segunda-feira (13), um documento aono qual recomendou a utilização dos medicamento, associado ao uso da, durante cinco dias.









A Sociedade argumentou no documento que o protocolo recomendado tem baixo custo e que o mercado possui grande disponibilidade dos medicamentos, com baixa incidência de efeitos adversos. A SBC também destacou que a aplicação do protocolo indicado não seja apenas em pacientes com casos moderados ou graves, mas, que é recomendado, principalmente, “para o uso ambulatorial quando na presença dos primeiros sintomas”, evitando a gravidade da COVID-19 e letalidade evolutiva.





Na semana passada, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta pediu cautela no uso da cloroquina, uma vez que o medicamento pode colocar os pacientes em risco, tendo em vista a grande quantidade de vírus, como H1N1 e Influenza A e B. A grande preocupação do ministro é com os efeitos colaterais que a cloroquina pode trazer, como fortes dores de cabeça e cegueira, além de arritmia cardíaca, podendo causar infarto em pacientes maiores de 60 anos, que integram o grupo de risco do coronavírus.