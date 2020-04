(foto: Aissa Mac/ESP/EM) Estação Venda Nova, a distribuição gratuita de cartões BHBus. Segundo a Transfácil, consórcio responsável pela entrega, o objetivo da ação é evitar o manuseio de notas e moedas dentro do transporte coletivo e reduzir o risco de contágio e disseminação do coronavírus (COVID-19). Começou na manhã desta segunda-feira (13), naa distribuição gratuita de cartões BHBus. Segundo a Transfácil, consórcio responsável pela entrega, o objetivo da ação é evitar o manuseio de notas e moedas dentro do transporte coletivo e reduzir o risco de contágio e disseminação do coronavírus (COVID-19).









Fernanda Lelis, de 32 anos, que retirou o cartão na estação nesta manhã, afirma que se proteger sem precisar comprar o dispositivo facilita, além de ser um gasto a menos. “Eu acredito que essa entrega de cartões já ajuda, porque vai evitar de a gente ter que ficar pegando em dinheiro. Com o cartão não vai precisar ficar passando o dinheiro de mão em mão”.





De acordo com a assessoria do consórcio, a previsão é de que ao longo da semana sejam entregues 1.000 cartões por dia de ação. As distribuições estão sendo feitas em diferentes estações de integração BHBUS, conforme cronograma abaixo.