Motorista de BMW e vítimas de acidente no Estoril serão intimados a depor

Outros três veículos se envolveram na colisão (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)







A Polícia Civil abriu procedimento para intimar os envolvidos em um acidente na tarde desse domingo na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motorista de uma BMW X6 que estava em alta velocidade na via acabou se envolvendo em uma batida com outros três veículos.









Como não foi possível colher nem o depoimento dele ou das vítimas, eles serão intimados posteriormente. As investigações ficarão a cargo da Divisão Especializada em Prevenção de Crimes de Trânsito. Além disso, os dois invólucros encontrados no carro dele, com substância semelhante a cocaína, serão examinados.





Entenda o caso