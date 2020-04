(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







Moradores de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, se assustaram com um forte temporal na noite dessa sexta-feira. Bombeiros e Defesa Civil se mobilizaram para atender diversas ocorrências no município. Ninguém ficou ferido.









Defesa Civil também ficou responsável por vistoriar um imóvel com risco de desabamento na Rua São Paulo, no Bairro São Judas.



(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Temporal causa alagamentos e derruba árvores em Montes Claros https://t.co/I51ZQYl7ik #chuva #MontesClaros #ChuvaMOC pic.twitter.com/tuVF8tTYOo — Estado de Minas (@em_com) April 11, 2020

O temporal também provocou alagamentos nas avenidas D, no Bairro São Geraldo, Santos Guimarães, no Bairro Funcionário, ne nas ruas Camélia e H, nos bairros Sagrada Família e Residencial Montes Claros, respectivamente.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado há possibilidade de mais pancadas de chuvas nas regiões Norte, Noroeste e Jequitinhonha em Minas. Nas regiões Metropolitana, Central, Rio Doce e Mucuri, o dia será de céu nublado com chuvas isoladas. No restante do estado, céu parcialmente nublado.