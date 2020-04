Mineiro se diz abandonado na Venezuela e teme perder o emprego por não conseguir retornar ao Brasil

Retido na Venezuela, Tawler tem até segunda-feira para retornar ao Brasil e assumir posto em empresa (foto: Arquivo Pessoal)





“Estávamos indo à embaixada, mas esta fechou. Passaram-nos um contato, da embaixada. A gente liga e só mandam a gente esperar. Não falam mais nada. Mas estamos sabendo que virá, do Brasil, um avião para buscar os sete funcionários da embaixada. E nós ? Como vamos fazer ? Vão nos abandonar aqui?”, indagou.





Do grupo de seis pessoas, restam apenas quatro, pois uma integrante conseguiu fazer a viagem indo para a Cidade do México e depois para o Brasil. Uma segunda, desistiu e deixou o grupo. "A quarentena aqui, acabou. Pensamos, então, em ir de carro até a fronteira de Roraima e atravessar. Mas o problema, é que aqui não tem gasolina, em nenhum deles. Não tem jeito. Temos de fazer tudo à pé."





Tawler conta ainda que tentaram, junto ao governo venezuelano, um salvo conduto, para fazer a viagem de carro, mas que isso foi também negado. “A gente nem sabe como está a situação em Roraima. Não sabemos, por exemplo, como está a situação lá”, disse.





Sua maior preocupação, é que suas férias já terminaram. “Foi no último dia 5. Liguei e pedi para usarem o banco de horas. Fizeram isso, mas me avisaram que tenho de estar de volta no dia 13. Isso é na segunda-feira. Estou desesperado. Não sei o que fazer, pois não existem voos. Seria preciso que o governo brasileiro nos resgatasse, até domingo. Mas não falam nada. Parece que nos abandonaram.”

Em dólar

A vida em Caracas é muito cara, segundo ele conta. Para ter uma ideia, um dólar vale 50.906 bolivares soberanos. Por isso, tudo o que compra, por exemplo, comida, é feito no dinheiro americano.





“Tenho de fazer compra de comida, em supermercado. O problema é o troco. Você paga em dólar e o troco vem aquele monte de dinheiro. Não dá. Não cabe no bolso. Precisaria de uma mala ou um carinho para transportas o dinheiro. Por isso, sou obrigado a comprar de 20 em 20 dólares”, conta Tawler.



O fato de ser Semana Santa, deixa Tawler desanimado. Segundo conta, todo o contato com a embaixada brasileira é feito através de contato por WhatsApp e e-mail.





“Você faz um contato, por WhatsApp, e eles mandam um formulário para preencher. Toda vez é isso. Respondo preenchido. Mas se mandamos mensagem por e-mail, nem resposta vem. Estou com medo de ser abandonado aqui e de perder meu emprego.”





Contatado pela reportagem, o Itamaraty não havia respondido até o fechamento desta matéria.

Cerca deestão retidos em, na Venezuela, sem saber como voltar ao. Um deles é o mineiro, de 31 anos, analista de sistemas, que vive em, na Zona da Mata mineira, que denuncia descaso por parte da, que está fechada desde 27 de março. Tawler estava de férias, e foi ao país vizinho rever amigos, mas agora teme perder o emprego.