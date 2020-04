Coronavírus mudará rotina do brasileiro na Páscoa, aponta pesquisa do Google

Segundo o Google, 12% dos brasileiros deixarão de comprar ovos de chocolate, item tradicionalmente mais procurado na Páscoa (foto: Sebrae/Divulgação)

Isolamento social, crise econômica e preocupação com a pandemia do coronavírus. Tradicionalmente aguardado pelos brasileiros, o período da Páscoa em 2020 será diferente dos anos anteriores. É o que mostra uma pesquisa online feita pelo Google com 1 mil pessoas entre 7 de 19 de março, curiosamente no momento em que a doença estava em estágio inicial no país. Os dados mostram que os brasileiros abrirão mão de costumes antigos, como comprar ovos de chocolate ou mesmo almoçar com os familiares no domingo.

Se as pessoas têm a tradição de comprar ovos em lojas físicas, isso agora deve mudar. Os resultados mostram que 26% dos entrevistados vão optar por compras online, a fim de manter o isolamento social. Enquanto isso, 51% das pessoas evitarão os horários de maior movimento nas lojas, mas, ainda assim, se arriscarão ao sair de casa. Outros 22% farão compras em lugares arejados e 21% optaram por adquirir os produtos com antecedência, evitando tumultos.





A pesquisa traz outro dado interessante: 12% deixarão de comprar ovos ou chocolates em virtude da crise econômica que atingiu vários setores no país – os entrevistados apontaram que se mostram preocupados em cortar gastos enquanto a economia não voltar ao normal.





Embora ainda estejam no topo da lista dos brasileiros na Páscoa, os ovos ganham a concorrência de produtos mais em conta para o consumidor. Pelo menos 69% dos entrevistados continuarão comprando ovos, enquanto os chocolates em barra serão consumidos por 30% dos entrevistados e 27% vai preferir bombons ou trufas. A pesquisa mostra ainda que 21% ainda comprará bombons ou trufas individualizadas.





COMPORTAMENTO

O Google sinaliza ainda que os brasileiros mudarão de comportamento nessa Páscoa, também em virtude da recessão econômica. Segundo os dados, 53% deixarão de viajar no feriado prolongado e 34% não farão almoços especiais na data.





Ainda, de acordo com a pesquisa, 38% dos entrevistados mudarão a forma ou o local de compra dos itens de ovos e chocolates e 36% vão alterar a compra dos produtos do almoço de domingo.