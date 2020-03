USP desenvolve protótipo de robô para ajudar no combate ao coronavírus

(foto: Denise Casatti/Reprodução)

Com o novo coronavírus e a consequente sobrecarga dos profissionais da saúde, um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), de São Carlos, desenvolveu um protótipo de robô para ajudar no combate à COVID-19. A intenção do projeto é manter, sem riscos, a distribuição de remédios e alimentos aos pacientes infectados pelo vírus. A ideia, porém, depende de apoio para ser colocada em prática.





O professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USPFernando Osório acredita que os robôs teriam capacidade para contribuir na limpeza e descontaminação de superfícies, evitando que pessoas entrem em contato com substâncias prejudiciais à saúde e, também, na distribuição de álcool em gel, sem a necessidade de seres humanos tocarem na embalagem. “Sistemas robóticos podem até ajudar a levar o seu animal de estimação para passear”, acrescenta.





O professor ainda destaca a facilidade com que robôs podem ser higienizados por meio de um banho químico nas partes externas que ficam expostas à contaminação. “Veículos autônomos também são adequados para fazer entregas e servir de 'táxi' sem a necessidade da presença de seres humanos como condutores”, completa Osório.