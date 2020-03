Coronavírus: Montes Claros autoriza abertura de estabelecimentos em rodovias

Ruas desertas em Montes Claros nesta quinta-feira (foto: Rafael Santana/Divulgação)





O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), assinou um novo decreto que permite que, diante do fechamento dos seus estabelecimentos, como preventiva contra a transmissão do coronavírus, comerciantes dos ramos de revendas de peças para automóveis, de materiais de construção e de produtos médicos hospitalares possam continuar vendendo as mercadorias, mas somente atendendo pedidos por telefone e pela internet.









Humberto Souto destacou a importância do isolamento social para prevenir a propagação do coronavirus. Ele pediu à população para que fique em casa, tal como fez o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).





Em mensagem gravada em vídeo, na terça-feira, o prefeitodestacou a importância do isolamento social para prevenir a propagação do coronavirus. Ele pediu à população para que fique em casa, tal como fez o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).





O decreto determina que, após o recebimento dos pedidos, as casas de peças, lojas e materiais de construção e revendas de produtos médicos devem fazer as entregas no endereço dos consumidores. Desta forma, as lojas devem permanecer fechadas até o dia 7 de abril.





Como medida preventiva contra a propagação da COVID-19, por determinação da Municipalidade, desde o início desta semana, o comércio de Montes Claros, exceto alguns estabelecimentos como farmácias, supermercados, padarias, sacolões e oficinas mecânicas.





Atendimento aos caminhoneiros





No novo decreto, divulgado quarta-feira (25), a prefeitura autoriza o funcionamento de restaurantes, hotéis e lanchonetes localizados as margens das rodovias que atravessam o município de Montes Claros. De acordo com o Executivo Municipal, o objetivo é o atendimento aos viajantes, “bem como aos caminhoneiros, responsáveis pela manutenção do principal sistema de transporte nacional”.





Na terça-feira, a Prefeitura determinou a proibição da circulação nas ruas da cidade de pessoas com mais de 60 anos, mais susceptíveis aos sintomas da Covid-19. De acordo com o decreto municipal, a restrição à circulação dos idosos nas vias públicas somente “não se aplica aos deslocamentos para aquisição de alimentos, gêneros de primeira necessidade e para o comparecimento em serviços médicos”. Também podem continuar circulando pelas ruas pessoas com mais de 60 anos que sejam integrantes do Poderes Judiciário, Público e Legislativo, Ministério Público, Policiais Militar e Civil, além de profissionais da área de saúde e serviços essenciais no desempenho de suas funções.





O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.





Como a COVID-19 é transmitida?

Atransmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.





Como se prevenir?

Arecomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.





Quais os sintomas do coronavírus?





Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam: