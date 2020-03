Policial é agredido com socos e pedradas durante abordagem no Taquaril

(foto: Google Maps/Reprodução) agredido na noite desta quarta-feira, ao abordar um grupo de indivíduos que estavam fumando maconha na rua. O militar flagrou a ação quando chegava em sua residência no Bairro Taquaril, Região Leste da capital. Ele estava acompanhado de sua mãe e esposa, que conseguiram fugir. Um policial militar, foina noite desta quarta-feira, ao abordar um grupo deque estavam fumando maconha na rua. O militara ação quando chegava em sua residência no Bairro Taquaril, Região Leste da capital. Ele estavade sua mãe e esposa, que





conseguiu pedir reforço por telefone logo após o início das agressões. Foi quando um dos suspeito, um homem de 21 anos, pegou uma pedra e partiu para cima do militar dizendo; "pode ligar para quem você quiser. Para a polícia e para o exército, que eu vou te matar assim mesmo", relatou o policial. O suspeito desferiu vários golpes com a pedra na cabeça do militar que conseguiu se defender e fugiu. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítimapedir reforço por telefone logo após o início das. Foi quando um dos suspeito, um homem de 21 anos, pegou umae partiu para cima do militar; "pode ligar para quem você quiser. Para a polícia e para o, que euassim mesmo", relatou o policial. O suspeito desferiu vários golpes com ado militar que conseguiu see fugiu.





Foram feitas buscas na região, e uma viatura localizou um homem com as mesmas características do suspeito. Ao perceber que seria preso o homem tentou dar socos e chutes na guarnição para não ser algemado.





Com ele os policiais apreenderam 20 buchas de maconha. Outros indivíduos não foram localizados. O suspeito foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e encaminhado para delegacia. Após fazer o reconhecimento do suspeito a vítima foi encaminhada ao hospital.