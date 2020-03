Após críticas de Kalil, empresas voltam a colocar ônibus para circular normalmente

Ônibus circulam em horários correspondentes a dias úteis na tarde desta quinta (19) (foto: Reprodução)





De acordo com Alexandre Kalil durante uma live no Facebook, quase 42% dos ônibus foram retirados de circulação durante a manhã e parte da tarde desta quinta. “Não podemos parar o transporte público. Como os agentes, que só estão atendendo em último caso, já que a recomendação é ficar em casa, vão chegar aos postos de saúde? Como os doentes vão chegar?”, disse o prefeito.





Durante a manhã, a BHTrans informou que a decisão para reduzir a circulação dos ônibus partiu por parte das empresas de forma unilateral. A diminuição na oferta de horários gerou aglomeração de pessoas a bordo dos veículos.

Higienização constante nos coletivos

coronavírus (COVID-19), Em meio à guerra contra a propagação do novo uma portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta tornou mais rigorosa a higienização dos ônibus, táxis, escolares e fretados que circulam em Belo Horizonte.





As regras incluem uma limpeza interna e externa dos veículos ao menos duas vezes por dia. Ao término de cada viagem, assentos, janelas, balaústres, entre outros pontos de apoio dos passageiros precisam ser higienizados.





As empresas de ônibus também passam a ser obrigadas a fornecer kits com produtos de limpeza e álcool em gel aos seus funcionários. Volantes, freios de estacionamento, manoplas da marcha, entre outros objetos dos operadores também precisam passar por higienização.

