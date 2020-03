Homem é suspeito de matar o namorado da ex a tiros e facadas

Crime ocorreu em ocupação que fica entre Belo Horizonte Santa Luzia (foto: Reprodução da internet/Facebook/Ocupação Vitória)







A polícia tenta localizar um homem de 51 anos suspeito de um assassinato na Ocupação Vitória, Região Norte de Belo Horizonte, perto do limite com Santa Luzia. Segundo a Polícia Militar (PM), ele é apontado como responsável pela morte outro homem de 35 anos, namorado da ex-companheira dele, de 33. O homem foi baleado e esfaqueado na noite dessa terça-feira.









A mulher relatou que, ao saber do que ocorreu, o ex-companheiro se revoltou. Ele se apossou de um objeto que ela não conseguiu identificar e seguiu para a residência do casal dizendo que "resolveria a situação". Minutos depois, ela ouviu tiros e também saiu na direção do imóvel. No caminho, ela cruzou com o ex, que disse ter "resolvido o problema".





Ao olhar pela janela, ela viu o companheiro ferido no chão chamou a polícia. De acordo com os militares, a vítima já não tinha sinais vitais. A perícia constatou que ele foi baleado no peito e na perna direita. Os disparos podem ter sido feitos com uma espingarda. Além disso, ele tinha vários cortes profundos no pescoço.





Ainda segundo a polícia, a mulher contou que o filho dela, de 12 anos, estava na casa com a vítima e pode ter fugido ao presenciar o crime. Até o encerramento da ocorrência ela ainda não havia encontrado o menino. A PM ainda informa que o suspeito chegou a ligar para a mulher mandando ela ficar tranquila e pedindo que não ligasse para a polícia para não causar problemas. Os militares foram até o barracão do suspeito, mas ele não foi localizado. A ocorrência foi encerrada na 3ª Delegacia de Polícia de Venda Nova.