Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha em caminhão na BR-262

(foto: PRF/Divulgação)







Um caminhoneiro de 55 anos foi preso transportando quase uma tonelada de maconha em um caminhão boiadeiro. O flagrante ocorreu na madrugada desta quinta-feira na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Segundo a PRF, o caminhoneiro assumiu que pegou a carga de drogas no interior do Mato Grosso do Sul para levar até Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, onde deixaria o caminhão estacionado em um posto de combustível para que outra pessoa o levasse ao destino final. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal (PF) em Belo Horizonte.