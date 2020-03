Morre 'dom Zicó', bispo auxiliar emérito de Belo Horizonte

Dom Zicó foi entrevistado pelo Estado de Minas em 2013 em uma matéria sobre Itapecerica e Cipotânea, destacando o grande número de sacerdotes com origem nos municípios (foto: Euler Junior/EM/D.A Press - 25/03/2013)







Morreu nesta quarta-feira aos 90 anos, dom Sebastião Roque Rabelo Mendes, bispo auxiliar emérito da Arquidiocese de Belo Horizonte. Natural de Itapecerica, Centro-Oeste de Minas, onde era conhecido como dom Zicó, ele era sacerdote há mais de 60 anos e fundador da Orquestra Jovem do município.









“O arcebispo dom Walmor, em missão no Estado de Roraima, ao expressar a sua gratidão a Deus pela vida de dom Sebastião Roque, cita importante passagem do Livro de Isaías: 'No silêncio e na esperança estará a sua força (Is 30,15)'. Eis passagem que bem traduz o caminho missionário de dom Roque que, com a sua vida, ensinou a importância da busca por Deus, no itinerário do silêncio e da oração, e, a partir deste encontro com o Sagrado, a viver com alegria, movido pela fonte infinita de esperança”, diz a nota do clero.





Vídeo mostra apresentação da Orquestra Jovem de Itapecerica, fundada pelo religioso





O religioso era filho doCesário Mendes de Cerqueira e de Maria Raymunda Rabello Mendes. Nascido em 9 de outubro de 1929, dom Roque entrou no Seminário Menor de Belo Horizonte aos 13 anos, em 1942, onde estudou Teologia e Filosofia. Foi ordenado padre em 8 de dezembro de 1954, na Igreja Nossa Senhora das Dores, no Bairro Floresta, pelas mãos de dom Antônio dos Santos Cabral.











“Na mesma paróquia foi vigário cooperador em 1955 e 1956. De 1956 a 1960 foi diretor espiritual da Juventude Estudantil Feminina. Até 1969 exerceu também as funções de capelão do Corpo de Bombeiros, do Sanatório de Belo Horizonte e do Colégio Santa Maria Minas, além de pároco da Igreja Sagrada Família”, informa a Arquidiocese de BH.





Ele foi para Roma em 1969, onde se formou em Teologia e Pastoral pela Universidade Pontifícia Lateranense. Estudou a Sagrada Escritura em Jerusalém em 1971 e voltou ao Brasil no ano seguinte, quando assumiu a Paróquia Senhor Bom Jesus do Horto, deixando o cargo a partir da nomeação episcopal, em 14 de agosto de 1985.





Ele assumiu o governo da Diocese de Leopoldina, na Zona da Mata. Dom Roque também foi responsável pelo Setor Ministérios e Vocações do Regional Leste II da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no período de 1987 a 1989. Em 6 de junho de 1989 foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde ficou até 2004.



Pela manhã, a Arquidiocese de Belo Horizonte ainda não havia divulgado informações sobre o velório e sepultamento de dom Roque.