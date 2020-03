Acidente com carretas complica trânsito na Avenida Cristiano Machado

(foto: BHTrans/Divulgação)





Um acidente envolvendo pelo menos duas carretas e um ônibus causou transtornos na manhã desta quarta-feira na Avenida Cristiano Machado, no trecho em frente a Estação São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte.









Segundo a BHTrans, o trânsito foi interditado para quem seguia na alça de acesso àsentido Santa Luzia. Os veículos seguem direto no sentido Centro e fazem o retorno na via 710.





O problema também obrigou veículos das linhas 62 e 66, do Move, a desviar pelo trecho da Avenida Cristiano Machado a partir da Estação União. Em função disso, as estações Minas Shopping e Ouro Minas ficaram sem embarque no sentido Centro.





Motoristas de ônibus das linhas 503, 705, 706, 707, 708 foram orientados a acessar a Estação São Gabriel usando o retorno da Via 710, no Minas Shopping e passar pela entrada do Move.



Por volta das 8h30, a BHTrans comunicou a liberação da via, mas o trânsito ainda era lento.