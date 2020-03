Sindicato distribui, de graça, 500 bilhetes do metrô no Centro de BH

Diretores do Sindimetro-MG conversaram com as pessoas que passavam pela Praça Sete e pela Uai sobre a situação do metrô e distribuíam bilhetes para os usuários do transporte (foto: Sindimetro-MG/Divulgação)







metrô de Belo Horizonte foram distribuídas gratuitamente no Centro da capital no início da manhã desta terça-feira. A ação foi realizada pelo Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) e um dos objetivos foi discutir com a população o impacto do aumento da tarifa, que subiu de R$ 1,80 para R$ 4,25 em reajustes escalonados desde maio do ano passado









“O Sindimetro-MG, desde o início dos aumentos escalonados, se posicionou contra, pois entendemos que diante da atual crise deve-se aliviar o bolso do trabalhador que já tem 30% do seu salário comprometido com transporte. O aumento da tarifa não traz mais receitas para a CBTU e, de fato, foi o que se concretizou com a perda de milhares de usuários”, defende a entidade em nota divulgada no Facebook.









“A gente entende que o metrô tem função social para grandes cidades. Fica inviável todo mundo usar carro. É uma questão ecológica. Acaba com congestionamento, com menos carros os acidentes de trânsito diminuem. Esse retorno social nunca está nas planilhas do governo”, diz o diretor de comunicação do Sindimetro-MG, Pablo Henrique Ramos de Azevedo. “Nós entendemos a função do metrô e defendemos que ele seja ampliado, público, de qualidade e acessível a toda a população”, pontuou.





Ainda hoje, a diretoria do sindicato vai se reunir para fazer um balanço da ação realizada hoje e avaliar onde será feito um novo ato com distribuição de bilhetes, que deve ocorrer na semana que vem.