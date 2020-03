Gari é suspeito de assediar meninas e correr atrás delas com pênis à mostra

Ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Patos de Minas (foto: Google Street View/Reprodução)



Um gari suspeito de assediar e correr atrás de duas meninas mostrando o órgão genital foi preso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na tarde dessa sexta-feira enquanto uma criança de 10 anos e uma adolescente de 13 passeavam em uma praça no Bairro Boa Vista.









As vítimas contaram aos policiais que depois disso ele correu atrás delas com o órgão genital exposto. Elas correram, entraram em uma casa e pediram ajuda. A moradora da residência chamou a polícia e comunicou a família das vítimas.





A mãe de uma delas saiu a procura do gari e o encontrou sentado na mesma praça onde teria ocorrido o crime. Segundo a PM, ele estava com seu colega, e ao ser questionado sobre os fatos, se esquivou e deslocou para a empresa, onde foi localizado pelos militares.





O suspeito negou a autoria do crime. No entanto, as vítimas o reconheceram. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas. O boletim de ocorrência foi registrado como “ato obsceno”.