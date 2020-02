Bombeiros treinam salvamento em altura no Ribeirão Arrudas

Equipe simulou o salvamento de um suicida (bombeiro central) com dois negociadores laterais e mais uma oficial que, ao distrair o suicida, dá tempo para que a equipe tática entre em ação e agarre o assistido sem que ele consiga pular (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



O desafio de salvamento em altura foi conteúdo de treinamento para bombeiros militares na manhã desta quinta-feira. A preparação foi feita no Ribeirão Arrudas, altura da Avenida do Contorno, no Centro de Belo Horizonte.









dependurado na viga e a gente precisa fazer aproximação dele com dispositivo de segurança. O ideal é que a vítima se conscientize do ato dela, volte atrás e colabore com a guarnição para que a gente faça a remoção com segurança”, explica o militar.



Se a vítima não ceder, os militares partem para a abordagem tática tendo em vista que ela se torna uma vítima com maior potencial de risco. "Os socorristas vão dialogando com a vítima, tirando atenção do foco, que é o suicídio, e faz a abordagem dela lateralmente, mobilizando a vítima e fazendo a remoção dela com segurança", disse sargento Almeida.





Se a vítima não ceder, os militares partem para a abordagem tática tendo em vista que ela se torna uma vítima com maior potencial de risco. “Os socorristas vão dialogando com a vítima, tirando atenção do foco, que é o suicídio, e faz a abordagem dela lateralmente, mobilizando a vítima e fazendo a remoção dela com segurança”, disse sargento Almeida.