Caso Backer: polícia investiga quem sabia da contaminação

O superintendente de perícia técnica e científica, Thalles Bittencourt (esq.), e o delegado Flávio Grossi comandam as investigações



Sabotagem, erro na fábrica ou contaminação dolosa. Essas são as três linhas nas quais a Polícia Civil se debruça para desvendar a presença de substâncias tóxicas nas cervejas da Backer, relacionadas a 34 casos suspeitos de intoxicação por dietilenoglicol, sendo seis mortes. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, os investigadores revelam detalhes do trabalho que mobiliza autoridades policiais e sanitárias desde o começo do ano.



SAIBA MAIS 06:00 - 14/02/2020 Caso Backer: ''Isso não é de agora. É de bem antes'', diz paciente internado em fevereiro de 2019

06:00 - 13/02/2020 Caso Backer: os bastidores da entrevista exclusiva com a diretora da cervejaria

06:00 - 12/02/2020 Caso Backer traz áudio exclusivo de professor da UFMG internado: ''Estou reaprendendo a falar'' não há dúvidas de que a contaminação das cervejas por monoetilenogicol e dietilenoglicol – produtos tóxicos usados na produção cervejeira, mas que não podem ter contato com a bebida – ocorreu dentro da fábrica. A investigação procura agora entender, entre outras questões, “quem sabia dessa contaminação ou se assumiu a responsabilidade pela contaminação”.



A entrevista contou também com a participação do superintendente de perícia técnica e científica, Thalles Bittencourt, que chamou a atenção para a extensão da exposição aos compostos. “Não é um período de um ou dois dias, é bem mais longo do que isso”, disse. Confira esse conteúdo também no podcast O caso Backer, série especial do EM que conta essa história de um jeito que você ainda não ouviu.





. Essas são asnas quais a Polícia Civil se debruça para desvendar a, relacionadas a 34 casos suspeitos de intoxicação por dietilenoglicol, sendo seis mortes. Em entrevista exclusiva ao, os investigadores revelam detalhes do trabalho que mobiliza autoridades policiais e sanitárias desde o começo do ano.De acordo com o delegado responsável pelo caso, Flávio Grossi,de que apor monoetilenogicol e dietilenoglicol – produtos tóxicos usados na produção cervejeira, mas que não podem ter contato com a bebida –. A investigação procura agora entender, entre outras questões, “quem sabia dessa contaminação ou se assumiu a responsabilidade pela contaminação”.A entrevista contou também com a participação do superintendente de perícia técnica e científica, Thalles Bittencourt, que chamou a atenção para a extensão da exposição aos compostos., disse. Confira esse conteúdo também noque conta essa história de um jeito que você ainda não ouviu.





Quais são as hipóteses consideradas hoje pela Polícia Civil para a contaminação das cervejas?

Flávio Grossi: Temos linhas investigativas que têm que ser seguidas. Já foi amplamente divulgada uma possível sabotagem, um erro fabril, uma possibilidade dolosa de contaminação. O inquérito está dividido em três frentes. A primeira é o reconhecimento de vítimas. Elas têm que tomar ciência de que foram intoxicadas, chegar ao inquérito por documentos médico-legais. O segundo ponto é entender onde ocorreu essa contaminação dentro do sistema fabril. Já temos a certeza de que foi dentro da fábrica. E o terceiro ponto é entender quem sabia dessa contaminação ou se assumiu a responsabilidade por aquela contaminação.





Alguma delas pesa mais em relação à outra?

Flávio Grossi: É natural no trabalho investigativo que algumas linhas se destaquem das demais. Nesse momento, não é adequado descartar as linhas.





É possível ter ocorrido uma adição intencional da substância tóxica?

Flávio Grossi: Isso é um ponto a se desvendar.





Por que a Polícia Civil decidiu estender a investigação para casos anteriores a outubro de 2019?

Flávio Grossi: Os casos anteriores são condizentes pela existência de pacientes com sintomas similares aos que encontramos hoje e que também indicam o consumo da cerveja. Só o sintoma é um fato. A coincidência do consumo e sintoma é um somatório que nos indica contaminação. É muito difícil, neste momento, conseguirmos a substância no sangue, porque há uma filtragem natural. Mas todo o diagnóstico coincide com diagnósticos de hoje. Se a nossa investigação por outros motivos acredita que há uma extensão na contaminação, é lógico que haverá outras pessoas intoxicadas.





Muitas vítimas de períodos anteriores também se concentraram nos meses do final e início do ano, dezembro, janeiro, fevereiro... Isso chama a atenção de vocês?

Flávio Grossi: Faz parte da investigação entender o gráfico de produção e consumo. Mas é isso.

Embora a contaminação da cerveja se estenda a mais de 50 lotes, englobando milhares de garrafas, temos somente 34 casos de intoxicação sendo investigados. Por que essa diferença?

Thalles Bittencourt: A primeira explicação é a faixa de toxicidade da substância. Para uma pessoa de 70 quilos, a dose tóxica letal pode variar de 1g a 12g. Além disso, uma pessoa que consumiu mais tem mais possibilidade de sintomas. Depende se a pessoa consumiu junto com outro destilado, porque o etanol é um antídoto. Temos a própria capacidade de reação de cada corpo, que é diferente. Isso explica por que pessoas tiveram a evolução tão drástica, outras tiveram sintomas mais leves, e outras sintomas nenhum.





Em entrevista ao Estado de Minas, a diretora de marketing da cervejaria, Paula Lebbos, questionou que não há análise quantitativa do dietilenoglicol na cerveja. É um aspecto que está sendo apurado pela polícia?

Thalles Bittencourt: O agente é tóxico e não pode estar presente em alimento. Está sendo desenvolvido esta semana (17/2 a 21/2) pela Polícia Civil o quantitativo tanto para o monoetilenogicol quanto para o dietilenoglicol. Isso é importante, mas é um dado a mais. Não tira a importância do fato de que é a cerveja que não poderia estar com uma substância tóxica que causou toda aquela sequência de eventos clínicos e, eventualmente, óbitos. A dosagem pode auxiliar no entendimento, mas não mudar o que já está posto.





A Polícia Civil foi ao fornecedor de monoetilenoglicol à Backer e constatou que a empresa adulterava o produto, com a adição de dietilenoglicol. O que isso muda na investigação?

Flávio Grossi: Nesse momento investigativo, não é uma linha que vá causar qualquer impacto na investigação. Se é mono, se é di, é produto tóxico. É uma pergunta que tem que ser respondida na investigação, mas, no produto final, não faz diferença nenhuma.





O que a polícia consegue afirmar até agora sobre a investigação?

Thalles Bittencourt: Está posto que tem cerveja contaminada por mono e dietilenoglicol. Está posto que pessoas adoeceram de quadro absolutamente compatível com a intoxicação por mono e/ou dietilenoglicol. Tem pessoas que morreram com a necropsia compatível com a mesma intoxicação. E tem, em um dos casos, a dosagem positiva no sangue da vítima para dietilenoglicol. Essa sequência de fatos está posta, não tem dúvida.





E quanto à extensão da contaminação?

Thalles Bittecourt: A força-tarefa já mostrou claramente que não foi um dia, um lote. Há uma sequência de lotes com o problema da contaminação. Trata-se de um período que está sendo ainda delimitado, mas que não é um período de um ou dois dias, é bem mais longo do que isso.





A partir do que está posto, é possível dizer se a Backer tem ou não alguma culpa?

Flávio Grossi: A culpabilidade penal é sempre dada ao indivíduo. Não se pode falar de culpabilidade de uma empresa na esfera penal. É um momento da investigação que está sendo desenvolvido e que seria nossa pergunta secundária principal.





As famílias das vítimas querem respostas. A Backer quer respostas. Quando elas serão dadas?

Flávio Grossi: É um inquérito de matéria não comum à polícia. Temos que entender o sistema de fabricação complexo, com várias fases distintas. E, depois de entender, temos que estudar possibilidades de falha. As famílias desejam a solução não mais que nós. A cautela é mais que uma garantia para todos os indivíduos, vítimas e autores.





Thalles Bittencourt: A Polícia Civil, junto com as outras agências públicas envolvidas, tem dado muitas respostas céleres dentro da complexidade do caso. Essas respostas foram dadas e continuam sendo dadas de forma muito sólida, transparente e responsável, sem causar nenhum prejuízo à investigação. E sem impedir que as autoridades sanitárias tomassem as medidas que lhes competem no objetivo de garantir a saúde pública.





Como a Polícia Civil tomou conhecimento da suspeita de intoxicação?

Thalles Bittencourt: No dia 3 ou 4 de janeiro, a gente começou a receber de grupos de colegas médicos e de nefrologistas o histórico de pessoas com quadro semelhante de acometimento renal e neurológico. No domingo, dia 5, tive um contato formal da Secretaria de Estado de Saúde (SES) sobre essa situação e que haveria, no dia 6, segunda de manhã, uma reunião na Cidade Administrativa com a Saúde Municipal, Estadual e a PC. No dia 5, fiz contato com a chefia de Polícia, que determinou a instauração de um procedimento preliminar de investigação. A requisição de exames de sangue das primeiras vítimas foi expedida pelo delegado de Polícia. Na segunda, fizemos uma diligência por um médico-legista e um investigador em vários hospitais em BH, coletando sangue dessas primeiras vítimas. O legista de Juiz de Fora fez a coleta do paciente de lá.





Flávio Grossi: Logo no início, por coincidência, as vítimas foram contaminadas no Buritis. Quando chegaram à delegacia já entregaram algo mais ou menos pronto. O conhecimento entre as vítimas do bairro ajudou a montar uma gama de conexões que demoraria um tempo para ser feita. De início, acreditávamos que a contaminação teria sido somente no Bairro Buritis. Mas depois se desenvolveu para outros locais. Temos o conhecimentos de mais de 50 lotes com contaminação.





E de que forma descobriram que era o dietilenoglicol?

Thalles Bittencourt: Já existia suspeita que seria a cerveja Belorizontina da Backer. No dia 8, a suspeita era metanol. O laboratório da Criminalística começou a dosar metanol na cerveja. O laboratório do Instituto Médico-Legal (IML), que trabalha com as amostras de sangue, começou a dosar metanol nas amostras, mas a cerveja deu negativo para essa substância. Aí pedi para suspender as dosagens no sangue, porque as amostras eram muito pequenas e a gente sempre teve muito receio de consumi-las. Elas foram coletadas nos primeiros pacientes com o objetivo toxicológico, para dosar outros parâmetros, como agentes infecciosos. Começou-se a suspeita clínica que veio dos próprios hospitais de intoxicação por dietilenoglicol. Dia 8, às 23h30, recebo o chamado telefônico da chefe do laboratório de Criminalística, informando que deu positivo para dietilenoglicol. Dia 9, fomos à Backer para o início da perícia e comunicamos que se encontrou a substância tóxica na cerveja.