Vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem (foto: Fábio Silva/ Prefeitura de Contagem/Divulgação) grávida de 19 anos foi esfaqueada depois de pegar uma carona com dois homens que conheceu em um bloco de carnaval, na madrugada desta quarta-feira. Umade 19 anos foidepois de pegar umacom dois homens que conheceu em um bloco de carnaval, na madrugada desta quarta-feira.









Já perto do destino, no Bairro Industrial São Luiz, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, a grávida se recusou a manter relações com um dos homens e ele a atacou com uma faca.





Na versão das amigas, os homens teriam dado dinheiro para que a jovem comprasse drogas. Mas como ela voltou para o carro sem a quantia e sem os entorpecentes, um deles ficou irritado e cometeu o crime.





Os golpes atingiram o ombro esquerdo, antebraço direito e abdômen da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem. De acordo com os médicos, o feto não foi atingido. A mulher se recupera bem.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira