Carnaval em Minas: Polícia apreende grande quantidade de ecstasy e LSD na Zona da Mata

Uma operação da Polícia Militar (PM) apreendeu 2.530 comprimidos de ecstasy, 1.148 pontos de LSD e mais de R$ 37 mil em Juiz de Fora (MG), na Zona da mata. Cocaína, anabolizantes e outras drogas também foram retiradas de circulação pela corporação.

De acordo com a PM, durante operação na madrugada deste sábado (22), policiais abordaram dois suspeitos em uma praça do Bairro Benfica, Zona Norte da cidade. Com eles, foram encontrados 20 comprimidos de ecstasy e três pontos de LSD.