Carnaval BH: Justiça nega pela segunda vez pedido de liberação de trios elétricos

15 dos 30 trios que dão apoio aos blocos foram barrados pelo Detran (foto: Alô Abacaxi)

Pela segunda vez, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) não concedeu a liberação para que o blocos de rua de Belo Horizonte possam desfilar com os 15 trios elétricos barrados pelo Departamento de Trânsito do estado (Detran/MG). Desta vez, o juiz responsável por analisar o pedido coletivo alegou problemas processuais na ação.









“Dessa forma, considerando que o veículo em questão encontra-se registrado em nome de um terceiro, sem que fosse trazido aos autos qualquer contrato entre este terceiro e os impetrantes, sobre o veículo de placa JWI - 7023, constata-se que eles são partes ilegítimas para figurar no polo ativo da presente ação, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com denegação da ordem.”





Na ocasião, os advogados dos representantes dos blocos solicitaram uma liminar para que o Detran e a Polícia Militar se abstivessem de exigir a alteração da categoria caminhões palco, que possuam Autorização de Tráfego de Veículos Especiais – ATVE regular.





Esse é o segundo pedido de liminar negado pelo TJMG para que os blocos de rua possam desfilar com seus trios elétricos, mesmo sem a documentação emitida pelo Detran e exigida pela Polícia Militar.





Dos 30 trios elétricos que dão suporte aos blocos de BH, 15 foram barrados pelo Detran, devido à falta de documentos necessários. Após isso, os representantes tentaram acordo com o governo estadual, que também se negou a liberar o uso dos trios sem a documentação exigida pelo Detran.