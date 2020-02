PM encontra plantação com mais de 500 pés de maconha em Minas

A descoberta ocorreu por acaso (foto: PM/divulgação) Polícia Militar localizou uma das maiores plantações de maconha já identificadas em Minas Gerais: mais de 500 pés da erva, que estavam sendo cultivados uma fazenda abandonada, na divisa dos municípios de Lassance e Várzea da Palma, no Norte do estado. A descoberta ocorreu por acaso. As equipes faziam buscas na região, na procura de um fugitivo, quando depararam com o “plantio” no meio do mato, em um local de difícil acesso. uma das maiores plantações de maconha já identificadas em Minas Gerais: mais de 500 pés da erva, que estavam sendo cultivados uma fazenda abandonada, na divisa dos municípios de Lassance e Várzea da Palma, no Norte do estado.. As equipes faziam buscas na região, na procura de um fugitivo, quando depararam com o





“Nem estrada para chegar ao local existe. Estávamos andando no meio do mato quando encontramos a plantação de maconha, após romper um capinzal”, relatou o tenente Daniel Carvalho Miranda, subcomandante da Companhia Tático Móvel da Policia Militar de Pirapora, que participou da operação, denominada “Zumbi dos Palmares”.





A apreensão dos mais de 500 pés de maconha ocorreu na tarde quarta-feira, numa fazenda na localidade de Buriti das Portas, distante 50 quilômetros. No local foram presos um homem (que tentou se esconder em um banheiro da propriedade rural) e uma mulher, grávida de dois meses. Um terceiro envolvido (namorado da mulher detida no local) fugiu ao perceber a aproximação dos policiais.









Os PMs chegaram a fazenda e depararam com a plantação de maconha quando faziam buscas na região, à procura de um homem que, horas antes, havia trocado tiros com os policiais em Várzea da Palma. No tiroteio, um comparsa dele acabou sendo alvejado e morreu.





De acordo com a Policia Militar, o fugitivo tem várias passagens por roubos, tráfico de drogas e outros crimes em Várzea da Palma. Ele acabou sendo preso na madrugada desta quinta-feira, no município de Lassance.

IRRIGAÇÃO MANUAL E SEMENTES

O tenente Daniel Carvalho informou que a maconha, cultivada em um terreno fértil (terra preta), era irrigada manualmente, com o uso de regradores. Na propriedade foram encontrados vários tambores cheios d água. Mas, ainda não se sabe de onde a água retirada, já que não foi verificada a existência de rios perto do local.





Os pés de maconha encontrados ainda estavam pequenos, o que revela que a plantação é recente. Por outro lado, a Policia Militar apreendeu na fazenda dois tabletes da erva prontos para a venda, indício de que os criminosos já colheram pelo menos uma safra do plantio. No local também foi apreendida uma certa quantidade de semente da erva, cujo consumo costuma aumentar por ocasião do carnaval, período que se aproxima.