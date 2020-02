Carnaval de BH: em meio a impasse, sindicatos disponibilizam carros de som para blocos

Reunião nesta sexta deve definir quais blocos poderão utilizar o carro de som (foto: Divulgação/SindUTE-MG) Carnaval de Belo Horizonte deste ano envolvendo órgãos reguladores, como Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e Polícia Militar, e os blocos de rua, duas entidades sindicais resolveram ajudar os cortejos a acontecerem. Elas vão emprestar carros de som para que a festa possa acontecer normalmente. Alguns desfiles estão ameaçados por falta da documentação. Diante de um impasse nodedeste ano envolvendo órgãos reguladores, como) e, e os blocos de rua, duas entidades sindicais resolveram ajudar os cortejos a acontecerem. Elas vão emprestar carros de som para que a festa possa acontecer normalmente. Alguns desfiles estão ameaçados por falta da documentação.

O ato partiu do jornalista Kerison Lopes, representante do Santa Tereza Independente Liga (SI LIGA), criador do bloco Volta Belchior. “Estive na coletiva hoje com os blocos prejudicados e fiquei comovido com a galera que não sabe se vai sair. Aí, por conhecer os sindicatos, tive essa ideia e falei com o presidente da CUT e com o do SindUTE, e eles toparam. Amanhã vamos confirmar a situação dos empréstimos”.

Segundo os blocos, às vésperas da folia, as autoridades de segurança de Minas Gerais disseram que 50% dos trios elétricos que atendem aos blocos de rua de BH estão irregulares. Um dos empecilhos é que eles têm somente a Autorização de Tráfego para Veículos Especiais (ATVE), concedida pela Empresa de Transportes e Trânsito de BH (BHTrans).

No caso, o Detran exige outro documento destes veículos: um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) específico para a função de carro de som a automóveis adaptados. Caso os blocos ignorem a não regularização dos trios e decidem utilizá-los nos desfiles, a Polícia Militar garante que o veículo será retido e rebocado 30 minutos antes dos blocos saírem, momento em que a corporação realiza a fiscalização do carros de som.

Veja, abaixo, os blocos que devem se encontrar com os representantes sindicais:

Alcova Libertina

Bloco Daquele Jeito

Blocos dos Valetes

Bloco Emoções

Bloco Pescoção

Bloco Sergipano

Esperando o Metrô do Barreiro

Românticos São Loucos

Filhas de Clara

Fita Amarela