Professores municipais de Juiz de Fora suspendem greve

Assembleia da categoria decidiu suspender o momento, mas manter o estado de greve (foto: Sinpro-JF/Divulgação) Professores da rede municipal de ensino de Juiz de Fora, na Zona da Mata, decidiram, em assembleia, suspender a greve iniciada nessa quarta-feira (19). da rede municipal de ensino de, na Zona da Mata, decidiram, em assembleia, suspender ainiciada nessa quarta-feira (19).



A decisão foi tomada após a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) cancelar o envio à Câmara Municipal do projeto de lei que alterava o plano de carreira da categoria, o que era uma das exigências dos professores.



De acordo com o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF), no entanto, os trabalhadores seguem em estado de greve e uma nova assembleia - com paralisação - está marcada para 5 de março.

Reivindicações

Em assembleia realizada em 12 de fevereiro, os trabalhadores da rede municipal de ensino decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, a partir do dia 19.



As principais reivindicações são a realização de concurso público com manutenção do atual plano de carreira e reajuste salarial de acordo com o piso nacional estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para toda a categoria.