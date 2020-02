Trio elétrico de 21 metros chega a BH para desfile de seis blocos

Trio elétrico de Monte Belo, no Sul de Minas, chegou escoltado na capital mineira (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Em meio à polêmica sobre ousados por blocos de rua em BH, umvindo de Monte Belo, no Sul de Minas, a 450 quilômetros da capital, chegou a Belo Horizonte na manhã desta quinta-feiraDiferentemente dos carros menores, oexigida pelos órgãos competentes e será usado porno carnaval de BH, entre eles oO caminhão tem 21 metros, altura de seis metros e largura de 4,9m.“Já estamos acostumados com essa grande fiscalização, porque tocamos no Brasil inteiro. Mas BH exigiu muito”, afirma Jean Carlos Vieira, um dos donos do Trio Titan. Segundo ele, esse carro já está com agenda completa eA escolta, feita por quatro motos e dois carros da Guarda Municipal, teve como objetivo facilitar o trânsito. O trio elétrico está estacionado próximo à Praça da Estação, no Centro de BH.“O trio elétrico demanda de. Chega no carnaval e tem cara que pega um caminhãozinho, uma prancha e um som e concorre com quem investe o ano inteiro. Quanto, para a gente é melhor”, ressalta Cléver Vieira, irmão e sócio de Jean Carlos.A documentação inclui laudos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), além de laudos de engenheiro mecânico, engenheiro elétrico. O documento do caminhão especifica se tratar de um trio elétrico, exigência que está causando impasse com outros carros de som.O carnaval de Belo Horizonte foi parar nadepois que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran) e a Polícia Militar afirmarem que osprecisam atender à legislação federal para trios elétricos.De um lado,, que alegam problemas nos carros de som usados pela maioria dos blocos. Eles são caminhões adaptados com um palco., que atestam terem seguido à risca as determinações dos órgãos municipais, Belotur e BHTrans, e que essas reuniões com órgãos públicos tem sido feitas desde setembro.