Obra de supermercado deixa dois operários soterrados em Uberlândia

Trabalhadores foram resgatados pelos bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Dois operários foram soterrados na manhã desta quarta-feira enquanto faziam a obra de um tubulão e a parede cedeu. O acidente ocorreu no Bairro Pampulha, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os trabalhadores preparavam o terreno para a construção de um supermercado.









A outro operário, Amauri, de 30 anos, sofreu escoriações, apresentou dores nos membros inferiores e princípio de estado de choque.





Os trabalhadores foram levados para receber atendimento médico na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Pampulha, em Uberlândia.