Mais de 331 mil pessoas devem passar pela rodoviária de BH durante o carnaval

A previsão é de que 7.863 ônibus partem da rodoviária neste período (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Mais de 331 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Belo Horizonte durante o feriado de carnaval (de sexta-feira a 2 de março). O número é 3% menor do que o público total do ano passado, quando o terminal registrou 341.540 passageiros.









A previsão é de que 7.863 ônibus partam da rodoviária nesse período, enquanto outros 7.965 cheguem à capital mineira, 102 a mais. No ano passado, a diferença entre o número de chegadas e partidas foi de 65.





De acordo com a Segov, a entrada do terminal estará sinalizada com faixa, cones e pintura no chão para organizar o fluxo de trânsito dentro da rodoviária.





Quem for buscar passageiros de carro deverá usar as plataformas A, B, C, D. Já quem vai deixar passageiros deve se dirigir às plataformas E, F, G, H. É proibido o acesso de táxi vazio à plataforma superior.



Veja os destinos mais procurados saindo da rodoviária de BH:





São Paulo:





São Paulo, Barretos, Campinas, Santos, Sorocaba e São José dos Campos





Espírito Santo:





Conceição da Barra, Vitória, Guarapari, Marataízes, Ibatiba, Vila Velha e Serra





Bahia:





Alcobaça, Prado, Porto Seguro, Salvador, Ilhéus e Teixeira de Freitas





Rio de Janeiro:





Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis e Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro





Minas Gerais:





Araxá, Araçuaí, Itabira, Governador Valadares, Montes Claros, Conselheiro Lafaiete, Ipatinga, Teófilo Otoni, Almenara, Juiz de Fora, Barbacena, São João del-Rei, Divinópolis, Poços de Caldas, Itajubá e Patos de Minas





