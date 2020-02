Bandidos armados tentam roubar agência dos Correios em Raposos

Policiais militares impediram que três homens, dois deles armados, roubassem a única agência dos Correios da cidade de Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os bandidos ainda tentaram fazer reféns os clientes que estavam dentro do estabelecimento.

Segundo o tenente Aloísio, um dos policiais que participaram da operação para deter os criminosos, os três homens chegaram ao local por volta das 16h e, com armas na mão fecharam as portas da agência. Conforme o oficial, no momento havia cerca de 30 pessoas no estabelecimento.